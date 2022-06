MILANO (ITALPRESS) – “Ridurre il traffico e la dipendenza dall’auto”, “fare metropolitane” come quelle che “vanno verso Baggio o Monza” – anche se “è la più grande fatica perchè sono costose e ci vuole molto tempo” -, poi “diffondere lo sharing” e cambiare “gli autobus mettendoli tutti elettrici entro il 2030. Ci vorrà una decina d’anni per vedere tangibili i risultati” delle azioni messe in campo ma “tutte le nostre politiche vanno in quella direzione”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo al Festival Green&Blue in corso al Teatro Parenti di Milano. La cosa positiva, peraltro, secondo Sala, è che “in questo momento storico io vedo la politica del mondo occidentale allineata” nell’affermare che “la bandiera da issare è quella della transizione ambientale e digitale. Milano e la sua gente vogliono fare la loro parte”.

Inoltre, “è tecnicamente provato che – ha aggiunto a margine – gli allevamenti intensivi nella Bassa Padana sono una fonte di inquinamento importante. Io ovviamente capisco le ragioni dell’economia e quelle delle aziende che hanno una tradizione familiare. Però questo è un tema e i temi vanno affrontati. Non ho una soluzione – ha proseguito – ma bisogna lavorarci perchè gli studi parlano di questo”. Del resto “la trasformazione ambientale la si fa se si interviene su tutto, non ci si può limitare a dire meno macchine”. Servono anche “impianti di riscaldamento diversi, un’alimentazione diversa, meno sprechi. Se facciamo tutto questo – ha concluso – possiamo raggiungere il risultato”.

– foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).