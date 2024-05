Ambiente, Nicolosi “Serve sinergia fra categorie professionali”

PALERMO (ITALPRESS) - “I temi trattati sono argomenti attuali che coinvolgono direttamente le categorie professionali tutte, mi complimento con i geologi per questo congresso. La terra è importantissima e si deve rispettare, si deve salvaguardare e fin quando siamo in tempo dobbiamo mettere in atto tutte quelle azioni per proteggerla, per salvaguardarla, per far sì che possiamo vivere meglio tutti, sia noi che chi verrà dopo di noi. Quindi ben vengano questi momenti di incontro, di confronto e la sinergia fra tutte le categorie professionali diventa indispensabile, oggi più che mai”. Così Paolo Nicolosi, consigliere del Consiglio Nazionale dei geometri e geometri laureati, a margine del congresso nazionale dei geologi, in corso di svolgimento a Palermo. xd6/sat/gsl