RIMINI (ITALPRESS) – “L’accento che in questo momento viene posto sul tema della sostenibilità ambientale è positivo e condivisibile, ma deve essere sposato con altri due pilastri: sostenibilità sociale ed economica. Dobbiamo coniugare queste dimensioni, altrimenti la sostenibilità delle imprese sarà impossibile se inseguiamo traguardi ambiziosi senza capire che il collasso di alcuni settori causerà dei problemi di carattere sociale, e la soluzione non può essere la cassa integrazione a vita”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al Meeting di Rimini. “Vanno bene gli obiettivi che ci siamo dati in Europa, ma vorrei che tutti dagli Usa alla Cina facessero altrettanto”, ha aggiunto.

