NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, ha inaugurato a New York la fiera Fancy Food 2022, dedicata quest’anno all’Italia come “Paese d’onore”. Oltre 300 le aziende italiane – quasi l’8% dell’intera fiera – presenti nello spazio espositivo creato per l’occasione in collaborazione con Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Uno sforzo importante che si inserisce nella campagna di nation branding BeIT del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. “Lo scorso anno, il settore agroalimentare è cresciuto significativamente sia in termini di volumi di export italiano verso gli Usa che in termini di valore”, ha detto Zappia ricordando che il settore alimentare e vinicolo “rappresenta il 10% dell’export totale italiano negli Stati Uniti, per un valore economico nel 2021 di 6,5 miliardi di dollari”. Il presidente dell’Ice, Carlo Ferro, ha dichiarato: “dopo due anni di sospensione e contenimento delle principali manifestazioni internazionali, l’Italia torna in Usa come grande protagonista della scena con la più numerosa collettiva straniera, una lounge Ice Agenzia che ospita corner tematici dedicati a vino, caffè e aperitivo italiano e uno spazio di 2.300 mq, fortemente caratterizzato dalla campagna di nation branding be.IT”. Zappia ha inoltre partecipato all’evento organizzato da Coldiretti e Filiera Italia “The Authentic Italian Food System” presso lo stand Coldiretti al Padiglione Italia, mettendo in rilievo come l’Italia consideri il settore agroalimentare un punto di orgoglio internazionale per il Paese ed evidenziando il forte interesse di governo e aziende a promuovere standard di qualità e sicurezza della produzione alimentare, nonchè a proteggere le denominazioni geografiche controllate e protette.

Fancy Food è una delle più grandi fiere del mondo nel settore food and beverages e la più importante degli Stati Uniti. Organizzata dalla Specialty Food Association (SFA), ospita espositori americani e 40 padiglioni internazionali. L’Italia presenta la più grande collettiva; seguono Spagna, Canada, Messico, Francia, Inghilterra ed altri.

