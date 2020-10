AMATRICE (RIETI) (ITALPRESS) – Poste Italiane comunica la riapertura dell’Ufficio Postale di Amatrice nella nuova sede in via Padre Giovanni Minozzi, presso il Centro Commerciale “Il Triangolo”. Assieme al sindaco della città Antonio Fontanella e alla responsabile Piccoli comuni della Regione Lazio Cristiana Avenali, Poste Italiane ha presentato i nuovi locali con una piccola cerimonia d’inaugurazione, che si è svolta nel pieno rispetto delle distanze sociali e delle altre disposizioni di contenimento e di sicurezza individuali vigenti.

“Come Amministrazione – ha detto Fontanella – siamo molto felici che l’Ufficio Postale ritrovi una posizione ‘centralè rispetto alla quotidianità di Amatrice, concentrata, dopo il sisma, soprattutto nell’area dei due centri commerciali. Un sentito ringraziamento a Poste Italiane che ha raccolto le nostre richieste e ha reso i suoi servizi molto più fruibili per tutti i cittadini. Il percorso verso la normalità passa da tanti piccoli-grandi passi come questo”.

Il nuovo Ufficio Postale di Amatrice è stato realizzato con l’utilizzo e l’applicazione delle più moderne tecnologie per coniugare sicurezza e qualità del servizio. Gli sportelli a disposizione dei cittadini sono polifunzionali, la sala consulenza dispone di personale qualificato per tutte le informazioni sui prodotti di risparmio e investimento offerti da Poste Italiane, lo sportello automatico “ATM Postamat” di nuova generazione è disponibile 24 ore al giorno per prelievi automatici di contante e molte altre operazioni. A disposizione della clientela anche la connessione Wi-Fi gratuita alla quale si accede automaticamente con un’unica registrazione, quest’ultima valida in ogni area dove il servizio PosteWiFi è disponibile senza bisogno di autenticarsi nuovamente.

L’Ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13.35 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35.

(ITALPRESS).