Amata “Taormina Film Fest volano per sviluppo turistico e culturale”

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) - La Regione Siciliana punta sulla 70esima edizione del Taormina Film Fest, con un programma che si rivolgerà ad un vasto pubblico, dagli appassionati di blockbuster pop al cinema italiano, sotto le stelle del Teatro Antico, e vuole consacrarsi anche come attrattore turistico in città e nell'isola. "Vogliamo consolidare il Festival del Cinema di Taormina - ha spiegato l'Assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata alla conferenza stampa di presentazione della rassegna -, è un evento che ha alle sue spalle una storia importante ed è conosciuto in tutto il mondo e che ha tutte le potenzialità per essere centrale nella cinematografia mondiale. Per il Tao Film Fest comincia oggi una nuova stagione e bisogna implementare il confronto ed il rapporto con un'ampia platea internazionale: vogliamo fare in modo che questo evento assuma il ruolo di volano per uno sviluppo turistico e culturale di qualità in Sicilia". xe1/pc/gsl