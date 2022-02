SANREMO (ITALPRESS) -“Vorrei augurarle buon lavoro ed esprimere l’affetto e la gratitudine che proviamo nei suoi confronti”. Lo ha detto Amadeus, in apertura della terza serata del festival di Sanremo, rivolgendosi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del suo insediamento al Quirinale.

Ad affiancare Amadeus arriva Drusilla Foer. Ironica nobildonna star del web e della tv, è l’alter ego di Gianluca Gori. “Non sono in gara? – chiede – Sono una grande interprete e voglio cantare, dovrei copresentare con lei? E’ un inferno, lei è pazzo, mi fa fare la valletta, se lo sapevo mi mettevo qualcosa di scosciato”.

Primo superospite della serata Cesare Cremonini che propone un medley di successi e infiamma l’Ariston.

(ITALPRESS)

