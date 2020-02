“Sono andato a dormire alle 4. Ho passato la notte a cercare Bugo, poi l’ho trovato e abbiamo parlato”. Amadeus in conferenza stampa ha voluto scherzare sul caso Morgan- Bugo nella quarta serata del Festival di Sanremo.

“Bugo è una delle persone più educate – aggiunge il conduttore – la prima cosa che mi ha detto è stata ‘ti chiedo scusa’. Lui era triste, affranto per avermi creato un problema. Siamo stati fino alle 4 del mattino a parlare e mi ha detto ti chiedo scusa. Morgan mi ha mandato un messaggio, anche lui era dispiaciuto, ho risposto che è un artista. Genio e sregolatezza, ci sta. Ci sta che in un rapporto d’amicizia ci possano essere incomprensioni. Sono due persone che si vogliono bene, mi auguro che possano chiarirsi”.

(ITALPRESS).