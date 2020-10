Alù “contenti aver vinto ‘Green Prix’ con Mustang Mach-E”

“Sono contento di essere qui per questo appuntamento diventato una piacevole abitudine annuale. È un momento in cui si riescono a confrontare e ascoltare tante idee e progressi fatti dai vari attori del settore della mobilità”. Lo ha dichiarato il Direttore comunicazione Ford Italia, Marco Alù, presente alla decima edizione della rassegna No Smog Mobility, a Palermo. "Siamo contenti di aver vinto uno dei ‘Green Prix’ con la nostra Mustang Mach-E, completamente elettrica". mra/vbo/r