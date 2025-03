Altro attacco israeliano a Gaza, morto anche un funzionario dell’istruzione

ROMA (ITALPRESS) – I media palestinesi riportano diverse morti avvenute in un attacco dell’IDF israeliana a Khan Younis, nella parte meridionale di Gaza, fornendo il nome di uno degli uccisi come Manar Abu Khater, direttore dell’istruzione presso la direzione dell’istruzione di Khan Younis orientale per il governo di Hamas della Striscia.

Un altro decesso e diversi feriti sono segnalati in un attacco aereo israeliano separato nell’area di Nuseirat, nella parte centrale di Gaza. Non ci sono commenti immediati dall’IDF.

Il Cairo ha ribadito il suo rifiuto di qualsiasi tentativo di spostare forzatamente o volontariamente i palestinesi dalla Striscia di Gaza verso qualsiasi luogo al di fuori di essa.

In una dichiarazione del Servizio informazioni dello Stato egiziano si afferma che l’Egitto “respinge categoricamente qualsiasi accusa diffusa da alcuni organi di informazione circa il collegamento tra l’accettazione dei tentativi di sfollamento… e gli aiuti economici che gli vengono forniti”.

Il Servizio Informazioni dello Stato ha aggiunto: “La politica estera egiziana in generale non si è mai basata sul baratto degli interessi supremi egiziani e arabi per alcunché, di qualunque tipo si trattasse”. Il Servizio informazioni dello Stato egiziano ha aggiunto che la questione palestinese è “il fulcro della sicurezza nazionale egiziana e araba”, sottolineando che la posizione dell’Egitto sulla questione palestinese per oltre 75 anni “è rimasta una posizione ferma e di principio che dà priorità alle considerazioni di sicurezza nazionale e ai diritti del popolo palestinese”.

In mattinata, la Giordania ha condannato l’annuncio di Israele di istituire un’agenzia speciale per le “partenze volontarie” volta a sfollare i palestinesi dalla Striscia di Gaza. Il Ministero degli Esteri giordano ha affermato in una nota: “L’iniziativa israeliana, che ha coinciso con l’approvazione da parte del governo israeliano della separazione di 13 quartieri di insediamenti illegali in Cisgiordania, in preparazione della loro legalizzazione come insediamenti, prende di mira la presenza palestinese sulla loro terra”.

