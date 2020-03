GENOVA (ITALPRESS) – Altri cinque tesserati della Sampdoria – quattro calciatori e il responsabile medico – sono risultati positivi al coronavirus. Lo comunica la stessa societa’ blucerchiata che, dopo il caso di Manolo Gabbiadini, “in presenza di lievi sintomi”, ha sottoposto a tampone, “con esito positivo, i calciatori Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby e il dottor Amedeo Baldari. Sono tutti in buone condizioni di salute e nei loro domicili a Genova”. La Samp “ribadisce di aver immediatamente applicato tutte le procedure previste dalla normativa: tutte le sedi del club sono chiuse, la squadra, i dirigenti e i dipendenti potenzialmente coinvolti sono in auto-isolamento domiciliare volontario. Si conferma che tutte le attivita’ sportive sono sospese e che vengono svolte, da remoto, quelle essenziali organizzative del club. Il presidente Massimo Ferrero, i dirigenti, Claudio Ranieri e la squadra invitano tutti a rispettare, con rigore e fermezza, le disposizioni ministeriali e regionali per affrontare insieme, con coraggio e spirito di sacrificio collettivo, questo periodo. Andra’ tutto bene. Uniti ce la faremo. Restate a casa”, si chiude la nota della Samp.

(ITALPRESS).