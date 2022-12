Il nuovo orario ferroviario, che prende il via l’11 dicembre, è stato presentato nell’ambito della “Trenitalia Winter Expirence”. Tra le novità, una sorpresa per gli amanti dell’Alto Adige: un nuovo InterCity Notte che collegherà Roma, Bolzano e San Candido nel fine settimana. In sede di presentazione è stato anche annunciato l’aumento dei collegamenti del Regionale: fra Trento e Bolzano le corse aggiuntive diventano undici il sabato e quindici nei festivi, mentre due nuovi treni serali viaggieranno fra Trento e Rovereto. In accordo con le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono, inoltre, già attivi i collegamenti per permettere ai turisti di visitare i mercatini di Natale di Bolzano, Bressanone, Brunico, Merano e Levico. Prosegue l’impegno del Regionale per accompagnare il cliente dove il treno non arriva. Sono, infatti, confermati i servizi treni+bus Freccia Link che consentono di raggiungere con una Freccia le principali mete del Trentino – Alto Adige e di prendere un bus in direzione Madonna di Campiglio, Val di Fassa, Val di Fiemme e Val Gardena. (ITALPRESS).

-foto FsNews-

