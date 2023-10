BOLZANO (ITALPRESS) – Da Roma a San Candido in Alto Adige senza prendere l’auto. Si parte in treno da Roma il venerdì o sabato sera comodamente con il diretto, dormendo in cuccetta, e il mattino ci si ritrova a San Candido, nel cuore degli imponenti massicci delle Dolomiti. Rientro il sabato e domenica sera.

Nel centro della località turistica sorge il Tyrol, hotel 4 stelle superior, abbracciato dalla natura e dalle magnifiche Tre Cime Dolomiti. La struttura regala l’Holidaypass per la vacanza senza macchina con il quale si potrà viaggiare senza alcun limite sugli skibus (50m dall’albergo) e su tutti gli altri mezzi di trasporto pubblico (compreso i treni regionali) in tutto l’Alto Adige.

Il Tyrol assicura la massima tranquillità nel giardino che lo incornicia. La premessa migliore di impareggiabili momenti di relax.

Chi ama i mercatini di Natale, a San Candido, rimarrà affascinato dalla romantica magia dell’Avvento. Dal 24 novembre al 22 dicembre i tradizionali piccoli stand in legno offrono soprattutto prodotti artigianali e graziose idee regalo, come calde pantofole in feltro e avvolgenti coperte, decorazioni tipiche per addobbare l’albero di Natale e svariate sculture in legno di cirmolo.

