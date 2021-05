TORINO (ITALPRESS) – Alpitour annuncia il lancio di STRIKE!, la nuova campagna commerciale della Divisione Tour Operating che racchiude sei diverse iniziative tese ad “assicurare e rassicurare” clienti e Agenzie di Viaggio attraverso promozioni e incentivi che dureranno tutto il mese di maggio.

L’avvio di questo mese ha mostrato una decisa ripresa degli ordini estivi che il Gruppo ritiene di voler sostenere per accompagnare le vendite e supportare la distribuzione nella fase di progressiva riapertura delle prime direttrici turistiche estere. Oltre all’Italia, infatti, che già da diverse settimane ha registrato buoni tassi di crescita, anche le destinazioni spagnole e greche hanno iniziato il loro percorso di ripresa. La programmazione aerea estiva 2021 messa a disposizione delle agenzie di viaggio è decisamente ampia: ai collegamenti avviati sulle Canarie a fine marzo con la Yes We CAN, si aggiungono quelli altrettanto frequenti e capillari su Baleari e Grecia.

Attraverso “STRIKE!”, Alpitour World vuole toccare leve importanti per il mercato come la sicurezza, la flessibilità, la cassa e la marginalità delle agenzie di viaggio. Vengono pertanto prorogate “RIPARTIAMO” e “Alpitour è con Te”, le due promozioni che, nell’ultimo anno, hanno rappresentato i pilastri della collaborazione tra il Gruppo e le agenzie di viaggio. Per tutti gli ordini confermati entro il 31 maggio e con partenze fino al 31 ottobre, non sarà quindi applicata penale fino a 8 giorni ante partenza per prenotazioni di solo soggiorno in Italia, fino a 14 giorni per viaggi con voli charter e fino a 30 giorni ante partenza con voli di linea. Viene, inoltre, prorogata la sospensione dell’acconto per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31 maggio e riconfermata la completa flessibilità di conversione dei voucher Covid su tutte le società del Gruppo, con la possibilità di accedere a ulteriori incentivazioni che possono arrivare fino a 200 € per pratica con volato charter. A tutto questo, si aggiunge l’estensione della scadenza della “Bimbo Free” fino al 31 maggio.

Tre le novità che entrano a far parte di “STRIKE!: la prima è volta a migliorare la marginalità delle agenzie di viaggio, che potranno contare su una commissione sui pacchetti charter identica anche sotto data a quella prevista per prenotazioni confermate sopra i 30 giorni dalla data di partenza. Le altre due novità si concentrano invece sui pacchetti charter con destinazione Spagna o Grecia: per queste mete sono previste misure di sicurezza e tutela ulteriori, omaggiando l’assicurazione Top Booking Covid e inserendo in estratto conto un contributo economico, per ogni passeggero, per contenere il costo del tampone richiesto per andare all’estero e rientrare in Italia. “STRIKE!” verrà presentato insieme alle altre novità di prodotto e di programmazione aerea durante i 10 incontri virtuali del roadshow commerciale “SPRINT”.

“La ripresa delle vendite sul Mare Italia, registrata in queste ultime settimane, ci conferma una prima fase di recupero del mercato, che riteniamo debba essere sostenuta e accompagnata con una gamma ampia di strumenti pensati per agenzie e clienti finali. L’insieme di questi strumenti confluisce in “Strike!”, – spiega Alessandro Seghi, Direttore Commerciale Trade del Gruppo Alpitour – una formula decisamente ampia, articolata e capace di fornire risposte specifiche e concrete alle tante richieste del trade, arrivate in questo periodo per sostenere soprattutto le vendite estere. L’interesse per Spagna e Grecia è infatti decisamente vivo, come dimostrano i risultati raggiunti sulle Canarie da fine marzo ad oggi, e le crescenti vendite su questi Paesi aprono scenari di ulteriore rilancio, che sosterremo anche con una importante programmazione aerea di Neos. A tutto ciò si aggiunge il piano di incentivazione per il trimestre maggio-luglio che può far incrementare la marginalità delle agenzie di viaggio che concentrano le vendite sui nostri brand, a conferma di un impegno a tutto tondo del nostro Gruppo per la distribuzione”.

(ITALPRESS).