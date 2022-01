MADRID (ITALPRESS) – Alpitour World diventa sempre più internazionale e allarga il suo business oltre i confini nazionali con nuovi accordi strategici. E’ stato, infatti, appena siglato l’accordo tra il Gruppo Viajes El Corte Inglès, Logitravel e Jumbo Tours per avviare una Joint Venture dedicata al business DMC, il cui frutto è la nascita di “Contigo”, Tour Operator Inbound che ha l’ambizione di diventare il nuovo punto di riferimento per i flussi turistici del mercato spagnolo.

Parte al 100% di Alpitour World, Jumbo Tours è la società DMC (Destination Management Company) che fornisce servizi di Incoming in tutto il mondo, con focus specifici in Spagna, Francia, Marocco, Tunisia, Capo Verde, Repubblica Dominicana, Portogallo, Messico, Cuba e Italia. Riconosciuto a livello internazionale per la vasta esperienza e il know how costruito e condiviso con Alpitour World in campo di assistenza e affidabilità, Jumbo Tours è anche presente nelle principali destinazioni di interesse per Viajes El Corte Inglès e Logitravel. Due condizioni che hanno reso possibile l’accordo e che rappresentano una garanzia di successo per la nuova Joint Venture.

“Contigo” si specializzerà nel business incoming delle principali destinazioni turistiche presidiate da Jumbo Tours, tra cui la Penisola Iberica, le Baleari, le Canarie, la Francia, il Messico, la Repubblica Dominicana, gli Stati Uniti, il Nord Africa, l’Italia, Cuba e le Maldive: tutte mete molto richieste dal mercato spagnolo e strategiche per il Gruppo Viajes El Corte Inglès.

Secondo Jorge Schoenenberger, CEO del Grupo Viajes El Corte Inglès: “Grazie a questa Joint Venture amplieremo il nostro raggio d’azione, migliorando la nostra conoscenza del cliente e i nostri servizi, avvicinandoci alle persone a livello globale. Lo faremo con la nostra squadra e con una maggiore capacità in campo DMC. Questo ci consentirà di crescere ancora di più, di rendere più appealing le destinazioni e controllare meglio la qualità del prodotto”.

Jumbo Tours permetterà infatti al Gruppo Viajes El Corte Inglès di aumentare l’efficienza dei servizi e di essere più vicini ai clienti in loco, oltre a permettere una conoscenza più capillare e approfondita delle singole destinazioni. All’interno dell’accordo non rientrano soltanto i clienti delle vacanze leisure, ma anche i clienti di viaggi Corporate e i MICE.

Gines Martinez, CEO di Jumbo Tours e ora anche CEO di Contigo spiega: “Per il nostro Gruppo è un orgoglio indescrivibile essere parte di questo progetto. Crediamo fermamente nelle partnership costruite sulla condivisione di valori e capacità e, in questo senso, la capacità di distribuzione del gruppo formato da Viajes El Corte Inglès e Logitravel è indiscutibile. Jumbo Tours, da parte sua, possiede l’incoming e i servizi DMC nel proprio DNA. Abbiamo una consolidata collaborazione con entrambe le aziende da diversi anni, oltre a una visione strategica condivisa che ha, naturalmente, portato all’evoluzione della nostra partnership e alla nascita di Contigo”.

Gabriele Burgio, Presidente e Amministratore Delegato di Alpitour World afferma: “E’ un accordo molto importante per la nostra realtà, un ulteriore passo verso un presidio internazionale più strutturato e capillare. Alpitour World si è da tempo aperta a collaborazioni e business oltre i confini nazionali e questa Joint Venture rappresenta un traguardo strategico che, oltre a rinsaldare i preziosi rapporti che abbiamo con la Spagna, pone le basi per nuovi sviluppi delle nostre società, impegnate lungo l’intera filiera turistica”.

Il DMC Contigo prevede di aumentare gradualmente il fatturato nei prossimi anni, con la crescita delle diverse divisioni del Grupo Viajes El Corte Inglès. Le previsioni iniziali indicano una crescita del 27% in 4 anni fino al 2025, sulla base del fatturato realizzato con Jumbo Tours nel 2019.

