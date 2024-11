Alongi “Nuove assunzioni per obiettivi programmati con Rap”

PALERMO (ITALPRESS) - “Rap ha tutto l'interesse, chiaramente di concerto con l'Amministrazione comunale, ad assumere il personale, perché senza risorse umane non possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Ci sono un paio di step che devono essere superati, ovvero l'approvazione del piano industriale, del contratto di servizio e delle ricapitalizzazione che andrà in consiglio comunale: il primo percorso che affronteremo è l’utilizzo del turnover, ma nell'arco del 2025 vogliamo dare una spallata importante per le assunzioni. Capisco i lavoratori che hanno fretta di essere assunti, ma stiamo facendo sforzi non indifferenti e credo che il management di Rap si stia assumendo grandi responsabilità, cosa di cui siamo grati”. Così l’assessore all’Ambiente del Comune di Palermo, Pietro Alongi, a margine di un incontro presso la Rap per presentare le nuove iniziative imminenti per il recupero dei rifiuti in città. xd8/vbo/gtr