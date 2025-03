Alma Manera canta l’amore nel singolo “Tutto il tempo che vuoi”

ROMA (ITALPRESS) – Grande successo per la presentazione di “Tutto il tempo che vuoi”, il nuovo singolo della poliedrica artista Alma Manera, introdotta dalla direttrice di Rai Isoradio Alessandra Ferraro.

Tanti i volti noti accorsi al CeoForLife di Roma per applaudire la cantante. Tra i primi ad arrivare, il direttore di Rainews24 Paolo Petrecca, compagno della Manera, e poi l’attore Stefano Gianino (The White Lotus, Makari), Beppe Convertini, Paola Severini Melograni, Savino Zaba, lo chef tv Alessandro Circiello, il senatore Maurizio Gasparri, Francesca Alotta.

Il tema centrale del brano è l’amore, anche se illusivo e ingannevole, ma sempre degno di essere vissuto. “Quando in un rapporto si tradisce la fiducia – ha spiegato Alma Manera – innanzitutto si tradisce noi stessi. E’ banale ingannare, tradire, ferire. E’ un modus vivendi dei deboli e vigliacchi, ecco perchè è meglio piantare, come un fiore, l’assenza di quello che credevamo fosse il nostro amore e scappare da relazioni tossiche e da quella violenza silenziosa o dichiarata. La donna venuta ormai alla ribalta della convivenza deve allontanarsi da storie che non le rendono il valore che ha, stessa cosa vale per gli uomini onesti, per non fare distinzione di genere… Altro pensiero è che la persona leale e amorevole merita di esser felice e non dovrebbe mai diventare come chi l’ha ferita”.

“Tutto il Tempo che Vuoi – afferma Giovanni Segreti Bruno – nasce dall’esigenza di raccontare emozioni forti e contrastanti: la delusione, la rabbia, ma anche la capacità di trasformare il dolore in consapevolezza. Unisce la classicità della melodia a un testo moderno, creando un ponte tra tradizione e contemporaneità. L’interpretazione intensa di Alma Manera ha dato ancora più anima al pezzo, rendendolo vivo e autentico”.

Il brano, che conserva tutte le caratteristiche della canzone melodica e che allo stesso tempo veste i tempi moderni, è stato scritto con il cantautore Giovanni Segreti Bruno, che ne firma anche la musica, e con Maria Pia Liotta. L’arrangiamento è di Davide De Blasio, mix e mastering sono stati affidati a Emanuele Donnini. Una produzione è di Joseba Label di Gianni Testa e Regina Produzioni e Comunicazione. Distribuito da Virgin Music Italia (Universal).

Non solo musica da ascoltare ma anche immagini per emozionare, con la realizzazione di un videoclip intenso, dall’atmosfera calda e coinvolgente, interpretato dalla stessa Alma Manera con la partecipazione speciale dell’attore Stefano Gianino. La regia è di Marko Carbone.

– Foto ufficio stampa Alma Manera –

(ITALPRESS).