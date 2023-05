BOLOGNA (ITALPRESS) – In Emilia Romagna 879 Vigili del fuoco, di cui 696 giunti in rinforzo da altri Comandi, sono impegnati nelle operazioni di soccorso. Di questi, fanno sapere dal Dipartimento dei vigili del fuoco, 244 sono al lavoro nella provincia di Forlì e 326 in quella di Ravenna, i territori dove permangono le maggiori criticità.

Mentre 150 sono i soccorritori acquatici, 50 gli esperti nelle operazioni di prosciugamento con pompe e idrovore, 16 i Posti di Comando Avanzato. Dei mezzi impiegati attualmente nei luoghi colpiti dal maltempo, 35 sono piccoli natanti, 3 gli anfibi, 1 hovercarft, 3 gli elicotteri e 12 i droni.

Sono stati 4.963 gli interventi effettuati finora: 1.148 a Bologna, 2.089 a Ravenna, 1.362 a Forlì Cesena, 364 a Rimini.

Intanto, sempre i Vigili del fuoco da poco prima delle 4 del mattino stanno intervenendo in via Vittorio Locchi, a Forlì, per l’evacuazione a scopo precauzionale di 12 appartamenti a causa di una voragine.

foto ufficio stampa Vigili del fuoco

