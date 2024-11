BOLOGNA (ITALPRESS) – Ci sarà tempo fino al prossimo 18 novembre per le cittadine e i cittadini colpiti dall’alluvione dello scorso settembre che devono presentare la domanda di contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) al proprio Comune.

La presidente della Regione e commissaria per l’emergenza ha firmato l’ordinanza che posticipa di tre settimane il termine per perfezionare le richieste.

La proroga per agevolare le popolazioni residenti nei territori delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini interessate dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 17 settembre scorso.

