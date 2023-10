MILANO (ITALPRESS) – Università e aziende sempre più vicine per la formazione dottorale, è questo il cambio di passo impresso dal Next generation Eu. Se ne parla il 9 ottobre all’Università di Milano-Bicocca nel corso dell’evento organizzato dalla Scuola di dottorato. L’appuntamento, dal titolo “Next Generation Eu: come Università e Impresa si preparano al futuro”, vedrà protagonista Nicoletta Amodio, Responsabile Ricerca e innovazione e Direttore della Fondazione Giuseppina Mai – Confindustria con un intervento dal titolo “Utopia e disincanto”, che si concentrerà sulla strategia di crescita per il Paese che vede al centro le competenze e in cui il dottorato rappresenta il punto di congiunzione. Nel corso della giornata saranno presentati i 19 corsi di dottorato di area economico giuridica, Stem, Medica e Umanistica, mentre dottorandi e neodottori avranno la possibilità di incontrare le imprese per delle job interview individuali. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma