ROMA (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno dato esecuzione a un decreto di rilascio dell’Ater per tre appartamenti occupati abusivamente, nella zona di Castelverde. Durante le operazioni di recupero degli alloggi, avvenute in collaborazione con i Carabinieri del Comando Stazione Roma-San Vittorino Romano e alcuni agenti della Polizia di Stato, i vigili hanno trovato 9 occupanti, tra cui alcuni minori, di etnia Sinti. Tra di loro, i caschi bianchi hanno individuato una donna, con diversi precedenti penali, tra cui truffa, furto aggravato e ricettazione, su cui pendeva un ordine esecutivo di carcerazione. La 43enne verrà ora condotta presso la Casa Circondariale di Rebibbia. Al momento sono 6 le persone denunciate per occupazione abusiva, ma ulteriori verifiche sono tuttora in corso anche su altri alloggi dello stabile.

L’iter per il recupero degli immobili è stato avviato dall’Ater a seguito di una segnalazione ricevuta da parte dei Carabinieri del Comando Stazione Roma-San Vittorino Romano, che già il 7 marzo 2023 identificarono 30 adulti e 10 minori, tutti occupanti abusivi delle abitazioni, tra i quali in 18 furono anche denunciati per furto di energia elettrica ed acqua, che sottraevano senza pagare alcunchè alle società di erogazione, mediante pericolosi allacci abusivi.

