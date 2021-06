In occasione del World Environment Day-Giornata Mondiale dell’Ambiente delle Nazioni Unite, Allianz lancia cinque video che illustrano con immagini di grande effetto quel lembo di natura toscana che la Compagnia assicuratrice ha deciso di proteggere, sviluppare e rendere maggiormente fruibile dalla popolazione, svolgendovi anche fino al 2019 iniziative di educazione ambientale per le scuole: l’Oasi San Felice affiliata WWF a Marina di Grosseto, in Toscana. I video – pubblicati sul sito Oasi San Felice affiliata WWF (allianz.it) – illustrano sia i cambiamenti climatici, tema da tempo al centro della strategia di sostenibilità del Gruppo assicurativo-finanziario, sia i diversi habitat che compongono l’Oasi, un’area litoranea di 50 ettari all’interno di una più estesa proprietà Allianz: la pineta del Tombolo, di impianto artificiale, le dune fossili e lo stagno scolmatore detto Fiumara di San Leopoldo, costruito sotto i Lorena per bonificare l’area. Il video-racconto, realizzato da Federico Santini, ha come protagonista la guida ambientale Paola Talluri della Società Cooperativa Silva, che su incarico di Allianz si occupa anche della manutenzione e sorveglianza dell’area. La narrazione si articola in cinque puntate, che vogliono approfondire la storia dell’Oasi San Felice di proprietà Allianz, i diversi habitat preservati e l’impatto mitigante gli effetti dei cambiamenti climatici nell’area protetta. Negli anni, migliaia di studenti sono transitati dall’Oasi prima della pandemia, fruendo di visite guidate finanziate da Allianz, sempre con un focus sulla natura del luogo e sui cambiamenti climatici. L’Oasi ha anche ospitato nel maggio 2013-2014 i primi due Bioblitz della Toscana, esperimenti di citizen science, e nel settembre 2019 un campus creativo transdisciplinare di Land Art, il progetto “Dune- Arti Paesaggi Utopie” di Accademia Mutamenti.

Allianz è da tempo impegnata a contrastare i cambiamenti climatici e a promuovere un’economia a basse emissioni di CO2, sia attraverso una riduzione delle emissioni proprie, che dal 2012 sono totalmente azzerate attraverso progetti di forestazione, sia con riferimento alle attività core d’investimento e assicurative, dialogando con le aziende nelle quali investe e che assicura per supportarle nella definizione di strategie sostenibili, sia infine offrendo prodotti e servizi environment-friendly ai clienti. In particolare, Allianz continuerà a ridurre le emissioni di gas serra dei propri investimenti con l’obiettivo di detenere un portafoglio a zero emissioni nette di CO2 entro il 2050, con l’impegno a raggiungere un primo target intermedio di riduzione di tali emissioni entro il 2025. (ITALPRESS).