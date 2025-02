MILANO (ITALPRESS) – Allianz ha incontrato la sua rete agenziale nella convention “Slalom Gigante” per condividere la strategia, coinvolgendo tutta la rete degli agenti Allianz, presente anche una rappresentanza degli agenti Allianz Next, compagnia del Gruppo nata dall’integrazione di Allianz Viva e Tua Assicurazioni. La metafora scelta alla convention è stata quella dello sci, in particolare lo slalom gigante, a meno di un anno dall’avvio dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, di cui Allianz è partner. Per affrontare al meglio la discesa, all’agente, così come all’atleta, serve un lavoro anche preparatorio di squadra impeccabile: dalla scelta del tracciato alla preparazione dell’atleta, dalla tecnologia degli sci alla lettura del terreno e della neve. In tal senso Allianz “Slalom Gigante” ha inteso rappresentare lo spirito con cui la Compagnia e la rete intendono affrontare insieme l’anno appena iniziato. Giacomo Campora, Ad di Allianz, ha condiviso la sua visione strategica per il 2025 e di medio termine, ispirandosi alla metafora della competizione sciistica per focalizzare le principali sfide del mercato assicurativo, caratterizzato da cambiamenti rapidi e scenari sempre più complessi, e sottolineando come Allianz si stia preparando ad affrontarli con investimenti mirati, innovazione e una strategia chiara di crescita. “Puntiamo tutto sugli agenti, sulle persone e sul continuo investimento nella tecnologia, nelle competenze e nell’innovazione. Ogni nostra energia viene investita per mettere gli agenti in condizione di eccellere, di servire al meglio i clienti e di crescere. Il nostro business – ha sottolineato – si distingue per la lungimiranza nel prepararsi a servire al meglio i clienti per i loro bisogni di protezione, tutela della salute e gestione dei risparmi. Su questi temi l’agente ha un ruolo insostituibile, che non sarà minacciato dalla tecnologia ma che anzi lo vedrà sempre più fruitore dell’innovazione da mettere al servizio dei clienti. Saper compendiare il breve periodo, caratterizzato dalla gestione sempre più efficiente del flusso giornaliero di business, con la prospettiva di lungo termine è la sfida – e l’opportunità al tempo stesso – per gli agenti, che devono fare della capacità di ascolto il proprio mantra. Abbiamo messo al centro della strategia l’idea di benessere e felicità, sia per i nostri agenti che per i nostri clienti, che si affidano sempre di più ad Allianz”, ha concluso l’Ad.

Paola Pietrafesa, vicedirettore generale e head of Distribution & Market di Allianz, dopo aver ricordato gli eccellenti risultati raggiunti dalla rete lo scorso anno, ha delineato il piano strategico triennale 2025-2027 improntato alla crescita, puntando a replicare il successo già ottenuto negli ambiti della protezione, della salute e della previdenza e spronando la rete a valorizzare l’unicità delle polizze vita tradizionali. Ha poi sottolineato gli ottimi rapporti con i vertici delle rappresentanze sindacali degli agenti e invitato sul palco Ennio Busetto, Pierangelo Colombo, Gianfranco Macchione e Paolo Sacchi per commentare il nuovo accordo economico triennale recentemente firmato dalla mandante e dalle rappresentanze degli agenti.

Tra i temi della giornata la longevity e i principali trend globali, anche approfonditi dagli interventi di Marco Bianchi della Fondazione Veronesi ed Elena Marinoni di Next Atlas.

Gli ospiti del mondo dello sport invernale hanno sviluppato il tema della performance e l’importanza della squadra: Paolo de Chiesa, Piero Gros e Kristian Ghedina hanno raccontato fasti e aneddoti della “Valanga Azzurra”. Il tema del lavoro di squadra preparatorio e quotidiano messo in campo dalla compagnia a supporto degli agenti e a vantaggio della clientela è stato sviluppato in profondità dai relatori di Allianz che hanno solcato in successione il palco: Simone Salerni, vicedirettore generale responsabile Insurance Products P&C and Claims, Maurizio Binetti, responsabile Life & Health, Bancassurance Danni e Vita, Andrea Molteni, Coo, Carlo Balzarini, responsabile Market Management & Network Communication e Domenico Martiello, responsabile Distribution & Sales. Il tutto si è raccordato nell’intervento del presidente del Coni e della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò, che ha spiegato non solo l’importanza e l’unicità dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, ma anche la sua esperienza imprenditoriale di grande successo.

