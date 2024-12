ROMA (ITALPRESS) – Giovanni Allevi al Musart Festival Firenze. Il “filosofo del pianoforte” sarà in concerto sabato 19 luglio al Parco Mediceo di Pratolino, che dall’anno passato ospita gli appuntamenti principali del Festival.

Dopo la serie di sold out inanellata con il recente tour teatrale, Allevi tornerà con “4 Special Events – Summer MMXXV”, un itinerario che celebra la bellezza dell’arte, della natura e della musica. Quattro concerti evento in quattro location iconiche in cui il compositore e filosofo di fama mondiale si esibirà con l’Orchestra Sinfonica Italiana.

