ROMA (ITALPRESS) – Giovanni Allevi dovrà stare lontano del palco a causa di una grave malattia. A renderlo noto lo stesso pianista con un post su Facebook. “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa – scrive Allevi – La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”.

– Foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

