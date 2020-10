La stagione 2020 del Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike si conclude al Circuito Estoril con Gara 2 del Round Pirelli di Estoril. Chaz Davies vince la sua ultima gara con il team ARUBA.IT Racing – Ducati firmando una grandissima prestazione.

Davies scatta dalla quarta casella e si porta subito in lotta per la vittoria raggiungendo il secondo posto prima di passare al secondo giro Toprak Razgatlioglu (PATA YAMAHA WorldSBK Official Team). Il britannico riesce ad allungare sul talento turco che sulla pista portoghese si è aggiudicato le prime due gare di questo weekend.

La lotta per la seconda piazza termina in anticipo con la caduta di Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) dopo il contatto alla curva 3 con la Yamaha di Razgatlioglu. Il campione del mondo si rialza e chiude 14° mentre il portacolori Yamaha è terzo alle spalle di Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati). Il team ARUBA.IT Racing – Ducati conclude quindi il 2020 con una grande doppietta mentre nella classifica dei Team precede il KRT.

Con la doppietta firmata da Davies e Redding Ducati conquista il 950° piazzamento sul podio nella storia del WorldSBK.

Michael van der Mark (PATA YAMAHA WorldSBK Official Team) chiude la sua esperienza con Yamaha con un quarto posto; lo spagnolo si mette alle spalle Alvaro Bautista (Team HRC) e Michael Ruben Rinaldi (Team GOELEVEN).

Alle spalle del riminese in settima posizione troviamo Leon Haslam (Team HRC) che giunge alla bandiera a scacchi davanti a Xavi Fores (Kawasaki Puccetti Racing) e Federico Caricasulo (GRT Yamaha WorldSBK Junior Team). Con questo ottavo posto Fores è il primo dei piloti Kawasaki. Il suo piazzamento è molto importante dato che permette alla Casa giapponese di conquistare i punti necessari per battere Ducati nella classifica Costruttori. Borgo Panigale infatti chiude a un solo punto da Kawasaki.

Tom Sykes (BMW Motorrad WorldSBK Team) completa la top ten precedendo Jonas Folger (Bonovo Action by MGM Racing); Loris Baz (Ten Kate Racing Yamaha) non arriva al traguardo a causa di un problema tecnico.

L’irlandese Eugene Laverty (BMW Motorrad WorldSBK Official Team) porta a casa un 12° posto e si mette alle spalle Leandro Mercado (Motocorsa Racing), Rea e Matteo Ferrari (Barni Racing Team), 15° alla sua seconda presenza stagionale. Dietro di lui arrivano il brasiliano Eric Granado (MIE Racing HONDA Team) e Takumi Takahashi.

Sheridan Morais (ORELAC Racing VerdNatura) è 18° e precede Loris Cresson (OUTDO Kawasaki TPR), all’esordio nel WorldSBK. Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Junior Team) cade al terzo giro alla curva 4. A terra anche Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK).

