MILANO (ITALPRESS) – Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un nuovo avviso che conferma la criticità arancione (moderata) per temporali nella giornata di oggi – con una intensificazione nel tardo pomeriggio e possibili fenomeni di forte intensità come grandine, raffiche di vento e locali accumuli di pioggia – e segnala nuovi livelli di criticità gialla (ordinaria) per il rischio idrogeologico, a partire dal pomeriggio, e per il rischio idraulico dalla mezzanotte. Le intense piogge previste oggi, domani pomeriggio, nella notte tra domenica e lunedì e lunedì, preoccupano per il rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro. Sono state attivate quindi le azioni preventive per rischio idraulico ed esondazione con pulizie preventive e ripetute di tutti i sottopassi e il piano Seveso nei quartieri Niguarda e adiacenti e nel Parco Lambro. Nell’hinterland, nella zona di Buccinasco, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per alcuni tetti scoperchiati, mentre in Brianza si è sviluppata una vera e propria tempesta, con diverse chiamate ai pompieri. Vicino a Monza un forte temporale si è scatenato tra le 16 e le 16,45. Tanta paura tra la gente, anche a causa del vento forte, ma per il momento non si registrano danni gravi. (ITALPRESS).

Foto: trl