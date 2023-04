Favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e orientarli al loro futuro professionale, trasmettendo i valori dello sport applicabili anche nella vita quotidiana: questo l’obiettivo di Allenarsi per il Futuro, il progetto di Social Sustainability ideato nel 2014 da Bosch Italia in collaborazione con Randstad Italia, giunto alla sua nona edizione. Dal 2015, anno di avvio del progetto, ad oggi, sono state visitate circa 2.000 scuole, coinvolti oltre 437.620 studenti e svolti 5.750 Percorsi di Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO). L’obiettivo per il 2023 è quello di svolgere 100 incontri in differenti scuole e università su tutto il territorio nazionale e attivare 15 edizioni digitali e in presenza di PCTO finalizzati a sviluppare le competenze trasversali dei ragazzi e approfondire, in base al percorso scelto, i temi legati all’IoT e all’Industry 4.0, alla Comunicazione e al Marketing, oppure al settore delle Risorse

Umane. In questo modo, i giovani hanno l’opportunità di avvicinarsi concretamente al mondo del lavoro, creando una vera e propria connessione tra l’azienda e i nuovi professionisti di domani. Con il progetto Allenarsi per il Futuro, grazie agli incontri organizzati all’interno delle scuole e delle università in tutta Italia, gli studenti hanno la possibilità non solo di acquisire e sviluppare le proprie competenze per il personal branding

attraverso pillole formative su come strutturare un curriculum e gli errori da non fare durante un colloquio, ma anche e soprattutto di ascoltare le testimonianze di grandi atleti.

Durante le tappe di Allenarsi per il Futuro, infatti, 36 campioni di diverse discipline sportive come l’ex ginnasta Fabrizia D’Ottavio, l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese o l’alpinista Marco

Confortola, raccontano agli studenti la propria storia personale, incoraggiandoli a perseguire i propri sogni con impegno e costante allenamento. Anche quest’anno gli studenti hanno la possibilità di approfondire il tema della Diversità e Inclusione, già introdotto nell’edizione 2022. Durante gli appuntamenti nelle scuole, infatti, Allenarsi per il Futuro racconta “L’anima della diversità”, un momento dedicato a una delle sei storie di altrettanti campioni paralimpici italiani, narrate dal giornalista e telecronista sportivo Federico Buffa e commentate dagli atleti Testimonial del progetto. Protagonisti dei racconti sono Simone Barlaam, nuotatore e vincitore dell’Oro Paralimpico nei 50 stile a Tokyo 2020,

Daniele Cassioli, sciatore nautico detentore di 25 titoli mondiali, Filippo Carossino, capitano e leader della Nazionale Italiana di basket in carrozzina, Veronica Yoko Plebani triatleta,

vincitrice del bronzo nel Triathlon a Tokyo 2020, Ilaria Galbusera, pallavolista campione continentale agli europei del 2019, Giulia Terzi, nuotatrice e detentrice di due medaglie

d’argento e due d’oro alle paralimpiadi di Tokyo 2020. Infine, per la nuova edizione di Allenarsi per il Futuro, è previsto un percorso di formazione rivolto ai ragazzi delle scuole medie superiori dedicato alla sicurezza stradale, tema da sempre caro a Bosch. L’obiettivo è quello di sensibilizzare gli studenti sull’argomento grazie alle testimonianze di ambassador aziendali.

