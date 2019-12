ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE “VINI E VULCANI”

“Il comparto vitivinicolo è tra i più vivaci del made in Italy e dell’agricoltura italiana, e mette al centro la qualità delle produzioni e soprattutto il legame con i territori di origine. Da questo punto di vista, i vini della Campania, in particolare, stanno vivendo una crescita qualitativa importante. Si tratta di un successo ormai consolidato e sempre più forte per i vini vulcanici che trovano origine nelle aree del Vesuvio, dei Campi Flegrei, di Roccamonfina e sull’isola di Ischia. L’evento che abbiamo organizzato alle Scuderie del Quirinale, nell’ambito della stupenda mostra ‘Pompei e Santorini. L’eternità in un giorno’, vuole legare, nel nome del gusto e del bello, la cultura del vino all’archeologia e alla storia”. Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio all’indomani dell’incontro dal titolo “Vini e vulcani: l’energia del territorio”, promosso dal Presidente della Fondazione UniVerde e dal presidente delle Scuderie del Quirinale, Mario De Simoni.

Geologia e vino hanno evidenti punti di contatto. La natura del terreno sul quale è impiantato il vitigno assume infatti un’importanza fondamentale, dato che il suolo è in grado di influenzare la qualità e lo sviluppo della coltura, in virtù della sua specifica composizione fisica, chimica e mineralogica. In particolare, nel corso dell’incontro è stato illustrato il tema dei vini vulcanici in Campania, provenienti da colture ubicate su suoli di origine lavica e del loro particolare rapporto con il terroir di origine.

Tra questi, il vino ‘Villa dei Misteri’, prodotto dalla Cantina Mastroberardino nei vigneti storici siti nelle mura dell’antica Pompei, e portato in degustazione dall’imprenditore ed enologo Piero Mastroberardino, che oggi rappresenta la decima generazione dalla prima vite di famiglia. Il percorso sensoriale alla scoperta del vino è stato accompagnato da una selezione di formaggi a cura di Esposizioni, lo spazio dedicato alla ristorazione presente presso la Serra del Palazzo delle Esposizioni, e presentati dallo chef Alessandro Circiello.

