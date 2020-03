“Siamo nelle settimane decisive, tutti dobbiamo essere rigorosi nel rispettare i vincoli che limitano le nostre liberta’. In queste ore vediamo tante troppe auto in circolazione soprattutto a Roma. Non va bene”. E’ quanto scrive sulla sua pagina facebook il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. “E’ indispensabile alzare il livello di attenzione nei nostri comportamenti soggettivi e anche i filtri nelle arterie principali. E’ odioso, incredibile – continua – essere limitati anche per un solo giorno nella propria liberta’, ma ora piu’ che mai serve unita’ nei comportamenti personali e nel lavoro delle istituzioni. #usiamolatesta #iorestoacasa”.

