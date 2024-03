ROMA (ITALPRESS) – A Dubai, nell’ambito del World Police Summit 2024, al quale hanno preso parte rappresentanti di 138 Paesi, l’Arma dei Carabinieri ha ricevuto il prestigioso riconoscimento World Police Award, come prima classificata nelle categoria. Premio Eccellenza nelle Indagini Penali, con l’operazione “Tramonto” del ROS, relativa alla cattura, il 16 gennaio 2023, di Matteo Messina Denaro, che ha posto fine alla trentennale latitanza dell’ultimo degli ideatori delle stragi del 1992-93; Premio Eccellenza nelle Scienze Forensi, dove presentava un sistema per identificare la motorizzazione di un veicolo dall’analisi del rumore registrato dai sistemi audio-video, sviluppato dal Ragguppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, il RaCIS. L’Arma concorreva tra i primi tre finalisti anche nelle categorie: Premio Eccellenza nella lotta ai narcotici, con l’operazione “Eureka”, condotta dal ROS e dal Comando Provinciale di Reggio Calabria sulle proiezioni estere della ‘ndrangheta, particolarmente attive nel traffico internazionale di stupefacenti, con il sostegno di Europol e Interpol in collaborazione con le polizie di Germania, Belgio, Francia, Spagna, Portogallo, Slovenia, Romania, Uruguay, Brasile, Panama, Colombia, U.S.A. e Australia.

Migliore App di Polizia dell’anno, attraverso l’applicativo “Mobile Angel”, un sistema di segnalazione di allarme per le vittime di violenza di genere installato su uno smartwach collegato al telefono e in grado di allertare le Centrali Operative dell’Arma geolocalizzando le vittime, sviluppato dall’Ufficio Operazioni del Comando Generale in collaborazione con “Woman Care Trust Onlus”, “Soroptimist International Italia” e “Fondazione Vodafone Italia”.

foto: ufficio stampa Carabinieri

(ITALPRESS).