ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – L’Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi, in collaborazione con IRENA, l’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili, ha organizzato un incontro dedicato alla cooperazione energetica con il continente africano, intitolato “Africa: crossroad of the energy transition”. L’evento ha visto la partecipazione di ambasciatori e rappresentanti permanenti presso IRENA, in particolare provenienti da Paesi africani. È stata un’occasione per presentare alla comunità diplomatica il Piano Mattei e le opportunità di collaborazione con l’Africa nel settore delle energie rinnovabili. Sono intervenuti il Direttore Generale di IRENA, Francesco La Camera, il Vice Coordinatore Nazionale della Struttura di Missione per l’attuazione del Piano Mattei, Lorenzo Ortona, gli ambasciatori della Repubblica Democratica del Congo e della Sierra Leone, nonché la Rappresentante permanente degli Emirati Arabi Uniti presso IRENA. L’incontro ha consentito di ascoltare le aspettative dei Paesi africani, di sottolineare l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato e di sviluppare sinergie tra le iniziative italiane e i progetti nelle rinnovabili di IRENA e degli Emirati Arabi Uniti.

L’Ambasciatore Lorenzo Fanara ha commentato: “L’eccellenza delle relazioni tra Italia e Emirati Arabi Uniti e la presenza ad Abu Dhabi di Irena ci spingono ad essere ambiziosi e a esplorare vie di collaborazione tra settore pubblico e privato anche in Africa nel settore delle rinnovabili, per contribuire con iniziative concrete alla prosperità del continente”. Il Vice Coordinatore Nazionale della Struttura di Missione per l’attuazione del Piano Mattei, Lorenzo Ortona, ha commentato: “Il Piano Mattei ha lo sviluppo dell’energia rinnovabile in Africa tra i suoi obiettivi principali seguendo un approccio inclusivo e di women empowerment. E’ stata un’occasione preziosa poter avere uno scambio di idee su alcuni progetti in corso del Piano Mattei con i rappresentanti diplomatici africani ad Abu Dhabi e con un partner fondamentale come gli Emirati Arabi Uniti, con cui stiamo collaborando in Africa, nella cornice dei giorni di riunione del Consiglio IRENA”.

Foto: Ambasciata Italiana negli Emirati Arabi

(ITALPRESS).