CATANIA (ITALPRESS) – Un albero di Natale composto da Teste di Moro provenienti da Caltagirone è stato allestito nella zona partenze dell’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania. Un’idea sposata da Sac, promossa dal Comune calatino su proposta della neonata associazione Ceramisti di Caltagirone.

“L’iniziativa è nata da una conversazione avuta con il nostro sindaco Fabio Roccuzzo, che si è mosso subito per concretizzarla, parlandone con l’amministratore della Sac Nico Torrisi. Per questo voglio ringraziare entrambi per la grandissima opportunità e, in più, Sac per aver messo a disposizione lo spazio in cui sono ospitate le nostre manifatture”, ha dichiarato il presidente dell’associazione Ceramisti di Caltagirone (nata meno di un anno fa) Nicolò Parrinello.

Il legame tra l’aeroporto di Catania “Vincenzo Bellini” e l’arte di Caltagirone dura da almeno un biennio. Contando sull’iniziativa dell’amministrazione Roccuzzo, lo scalo catanese ha ospitato altre manifatture artistiche provenienti dalla Città della Ceramica. “Per la città di Caltagirone la sinergia con Sac significa moltissimo. Fare promozione culturale e turistica insieme vuol dire aiutare il nostro territorio. Ringrazio l’amministratore della Sac Nico Torrisi per avere ancora una volta accolto la mia proposta e reso possibile l’installazione di un’opera figlia della maestria degli artigiani calatini, riuniti recentemente in associazione. Oggi loro portano una serie di Teste di Moro di straordinaria bellezza che ci auguriamo possano essere ammirate dai migliaia di viaggiatori che si recheranno in aeroporto. Speriamo di prorogare la permanenza dell’opera oltre il 12 gennaio”, ha spiegato il sindaco di Caltagirone Fabio Roccuzzo.

“Siamo sempre felici di ospitare queste iniziative, fieri di poter esporre all’aeroporto “Vincenzo Bellini” delle manifatture che rappresentano il nostro territorio. Di anno in anno il sindaco Roccuzzo ha portato sempre qualcosa di più bello. Non solo i passeggeri, ma anche noi stiamo ammirando in questi giorni la bellezza dell’albero realizzato con le Teste di Moro di Caltagirone”, ha concluso l’ad di Sac Nico Torrisi.

(ITALPRESS).

