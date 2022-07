Alle testate giornalistiche Regionali Rai va il Premio Ferrovie dello Stato per la Comunicazione Territoriale, riconoscimento assegnato durante la due giorni della 43esima edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. Il Premio FS è stato consegnato ieri, prima giornata del Premio Ischia al vicedirettore della Tgr Rai, Antonello Perillo. “Ringraziamo Ferrovie dello Stato per questo premio che riconosce il nostro impegno – ha detto Perillo – è una gioia riceverlo perché ci viene assegnato dal Premio Ischia, che vuol dire qualità, e da Ferrovie, che vuol dire territorio. E noi come Tgr proviamo a fare proprio questo: raccontare con qualità ciò che accade regione per regione, comune per comune”. “La giuria del Premio FS per la Comunicazione Territoriale – si legge nella motivazione del riconoscimento – ha ritenuto all’unanimità di premiare la TgrRai per l’impegno profuso dando voce al Gruppo FS e raccontando giorno per giorno le tematiche dei territori legate alle infrastrutture, alla mobilità di persone e merci e alla rigenerazione urbana. Temi che, in questo periodo di emergenza sanitaria, hanno sostenuto lo sforzo di riadattare attività e convogliare energie per la tenuta del sistema produttivo e sociale del territorio intero”. Secondo la giuria “la testata, da sempre attenta alla molteplicità delle realtà locali, ha saputo cogliere i momenti di trasformazione e di espansione delle aziende del Paese. Fra queste il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, di cui ha seguito l’evoluzione nel tempo e gli sviluppi nelle capillarità territoriali che necessariamente interessano la vita quotidiana, l’ambiente, la sostenibilità e soprattutto il nostro futuro”.

(ITALPRESS).

-foto FsNews-

