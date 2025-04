Alla Columbia University l’Italian Symposium “United for Progress”

NEW YORK (ITALPRESS) - Dialogare sulle sfide contemporanee e contribuire a rafforzare le relazioni transatlantiche. Questo il tema al centro della prima edizione statunitense dell’Italian Symposium “United for Progress”, che si è svolto a New York, alla Columbia University, e ha segnato il debutto di una nuova e ambiziosa generazione di studenti italiani all’estero. L’evento, organizzato dalla rete United Italian Societies – che rappresenta oltre 11.000 studenti italiani in otto Paesi – ha messo in luce una realtà già coesa, altamente organizzata e animata dal desiderio di rafforzare i legami transatlantici tra Italia e Stati Uniti. Alla guida del progetto Angelika Maria Lattanzio, studentessa in Management Science alla Yale University e Tobias Luciano Benetton, studente di Matematica Applicata e Fisica. Glauco Rampone, studente di Statistica e Matematica all’Università di Bologna, originario di Benevento, è stato premiato, alla presenza del Console Generale Fabrizio Di Michele e del Presidente della National Italian American Foundation, Robert Allegrini, per aver ottenuto la United for Progress Fellowship, ovvero il finanziamento completo per partecipare al Symposium. mgg/gsl (Intervista e video di Stefano Vaccara)