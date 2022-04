VENEZIA (ITALPRESS) – Ripercorrere le tappe della Via Crucis attraverso l’interpretazione di due artisti: da un lato le tavole del pittore Francesco Sabbatucci, dall’altro l’accompagnamento musicale, dal titolo ‘Crucifixus’, di Alvise Vianello. È ‘Sequela’, progetto visivo e sonoro, fruibile a ingresso gratuito dall’11 al 21 aprile (dalle 14 alle 19) nella Basilica SS. Giovanni e Paolo (sala San Tommaso, accessibile dal Campo SS. Giovanni e Paolo). La presidente del Consiglio comunale ha visitato oggi la sala espositiva che accoglie il progetto. La Settimana Santa è l’occasione per dar vita al connubio artistico tra i due autori che accompagnerà la meditazione e la preghiera dei fedeli durante l’intero periodo pasquale. Di origini marchigiane e veneziano d’adozione, Francesco Sabbatucci si è diplomato alle Accademie di Belle Arti di Viterbo e di Venezia. In ‘Sequela’ espone 15 opere polimateriche sul tema del cammino umano attraverso la sofferenza. L’artista sarà presente in basilica durante l’orario di apertura al pubblico.

Ad accompagnare la visione i brani del veneziano Alvise Vianello, compositore per pianoforte, orchestra, piccole ensemble. Il progetto musicale ‘Crucifixus’, come il titolo lascia presagire, si sofferma sulla Passione di Cristo, in particolare sul dialogo tra madre e figlio crocifisso.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com