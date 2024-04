Alimentazione, la Dieta mediterranea è superata?

MILANO (ITALPRESS) - Tante proteine per bruciare i grassi, tanto spazio ai carboidrati come nella dieta mediterranea, 12, 14 o persino 16 ore di pausa tra un pasto e l'altro, un regime vegano per ridurre l'impatto sul pianeta e la sofferenza degli animali: sono tantissime e spesso contraddittorie le regole dell'alimentazione buona, in tutti i sensi, e corretta, uno scenario dominato dalle mode che diventa ancor più complesso quando l'attenzione al cibo si coniuga con il desiderio di prevenire alcune malattie, in primis quelle cardiocircolatorie. Sono questi alcuni dei temi trattati da Carlo Cipolla, direttore della divisione di Cardio-oncologia e del Servizio IEO Second Opinion dell'Istituto Europeo di oncologia di Milano, nonché autore del libro "Alimentazione. Verità e bugie", intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. fsc/gsl