MILANO (ITALPRESS) – Al grido di “Giustizia per Alika”, “Alika vive” e “Say his name”, una cinquantina di persone si sono riunite di fronte a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, per dire no al razzismo e all’indifferenza. Una reazione al brutale omicidio avvenuto a Civitanova Marche venerdì scorso quando Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, un operaio di 32 anni, ha pestato a morte l’ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu a Civitanova in mezzo alla strada. A convocare il presidio è stata Europa Verde: “In un paese civile – spiega il capogruppo in consiglio comunale a Milano Carlo Monguzzi – di fronte a un episodio simile bisogna indignarsi, ribellarsi, in modo non violento e pacifico ma dire chiaramente che in Italia, come nel mondo, ci deve essere il rispetto reciproco”. “Noi ci battiamo per un paese civile”, prosegue mentre regge tra le mani un cartello che richiama proprio questo: “Voglio un paese civile”. “Quello che più spaventa è l’indifferenza”, dice poi, riferendosi a chi, assistendo alla scena, ha filmato senza intervenire nè chiamare i soccorsi. Ma “Milano c’è e non è disposta a sopportarla”. Dopodichè, in questa storia, aggiunge, ci sono responsabilità a cui lo Stato non può sottrarsi: “Una persona con problemi va tenuta sotto osservazione dallo Stato, una persona povera va aiuta dallo Stato. Ci vuole uno Stato che, attraverso la sua parte sociale, intervenga per impedire cose di questo tipo”. Sabato prossimo a Civitanova si terrà la manifestazione nazionale mentre per giovedì la rete ‘Milano senza frontierè ha annunciato un altro presidio per Alika Ogorchukwu ancora di fronte a Palazzo Marino. Intanto l’arresto di Ferlaazzo è stato convalidato dal gip di Macerata che ha escluso il movente razziale. L’omicida, infatti, un anno fa aveva subito un trattamento sanitario obbligatorio con la diagnosi di tossicodipendente aggressivo con disturbo di personalità, una sindrome bipolare, comportamenti psicotici. (ITALPRESS).

Photo credits: Xa1