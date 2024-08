PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Non arriva un podio a sorpresa dalla ginnastica artistica, dove tutti gli occhi erano puntati su Alice D’Amato e sulla finale delle parallele asimmetriche, la disciplina che l’aveva vista disputare grandi prove nel concorso a squadre e nell’all-around. L’azzurra esegue un esercizio senza sbavature, ma il punteggio di 14.733 non basta per puntare a una medaglia: il bronzo dista solo 67 millesimi. D’Amato chiude così quinta in una gara spettacolare e di altissimo livello, che regala un risultato storico. La 18enne Kaylia Nemour firma il primo oro olimpico all’Algeria nella ginnastica, che è anche la prima medaglia a Parigi 2024 per il paese nordafricano. Argento per la cinese Qiu Qiyuan (15.500), bronzo per la statunitense Sunisa Lee (14.800).

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

