Alfa Romeo vince tre premi per il design ai “I Migliori Marchi”

TORINO (ITALPRESS) – L’entusiasmo degli appassionati tedeschi per il design di Alfa Romeo è immutabile. Come già accaduto negli anni precedenti, infatti, lo storico marchio italiano è stato premiato anche nell’edizione 2025 del concorso “I migliori marchi in tutte le categorie” con diversi riconoscimenti.

I lettori e le lettrici di Auto Bild e BILD hanno scelto Alfa Romeo come numero uno nei segmenti “Segmento medio” e “SUV medi”, proclamando il marchio anche vincitore assoluto nella categoria “Design”. Nel segmento medio, Alfa Romeo è rappresentata dalla berlina sportiva Giulia, mentre lo Stelvio figura tra i SUV di medie dimensioni. Inoltre, il marchio offre in Germania i modelli SUV Alfa Romeo Junior e Alfa Romeo Tonale, entrambi disponibili anche con propulsione elettrificata.

“I nostri modelli rispecchiano perfettamente il gusto estetico degli esigenti appassionati tedeschi. Lo dimostra la nuova tripla vittoria nelle categorie di design del concorso ‘I migliori marchi in tutte le categoriè organizzato da AUTO BILD. E’ particolarmente significativo che i premi riguardino due diverse categorie di veicoli e anche la classifica generale. Questo dimostra l’ampia gamma in cui il design Alfa Romeo riesce a esprimersi perfettamente. Siamo molto orgogliosi di questi riconoscimenti, che rappresentano un grande elogio al lavoro dei designer del Centro Stile Alfa Romeo” dichiara Christine Schulze Tergeist, Managing Director Stellantis Premium Brands Germany.



Nel concorso “I migliori marchi in tutte le categorie”, giunto alla sua 14ª edizione, Auto Bild e Bild hanno invitato i lettori a valutare 40 marchi rinomati in base al loro potenziale d’acquisto. Inoltre, i partecipanti hanno risposto a una serie di domande sull’immagine del marchio, inclusi aspetti come le motorizzazioni, i sistemi di assistenza e la sportività. Complessivamente, hanno partecipato circa 40.000 lettori e lettrici delle due riviste.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).