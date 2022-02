TORINO (ITALPRESS) – Si è tenuto in questi giorni nella magnifica cornice Alpina di La Thuile il ritiro pre stagionale della squadra Alfa Romeo F1 Team Orlen. In un clima di coesione e concentrazione la squadra si è focalizzata sulle strategie e gli obiettivi dell’imminente campionato del mondo. A condurre le attività, il CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato e il Team Principal dell’ Alfa Romeo F1 Team Frèdèric Vasseur, affiancati da tutto il team direttivo e di comunicazione. Non potevano di certo mancare, i nuovi piloti Valtteri Bottas e Zhou Guanyu che da questa stagione, a bordo della nuova monoposto C42, trasferiranno in pista tutta la passione del lavoro svolto dal team. La stagione 2022 si presenta ricca di sfide entusiasmanti ed è caratterizzata da un forte cambiamento dettato da nuove regolamentazioni volte a renderlo estremamente avvincente.

Ospite d’onore, a pochi giorni dalla presentazione ufficiale alla stampa internazionale, fa il suo esordio in Italia Alfa Romeo Tonale, il primo suv compatto elettrificato che segna la metamorfosi del Marchio. Pur rimanendo fedele al proprio DNA di nobile sportività italiana dal 1910, con Tonale, Alfa Romeo evolve radicalmente e si proietta nella nuova era della connettività e dell’elettrificazione. Il Design, inconfondibilmente italiano, è straordinariamente fedele al concept da cui prende origine.

Tecnologia da primato e connettività sono ai massimi livelli con un sistema di infotainment completamente nuovo. Per Tonale Alfa Romeo ha concepito soluzioni tecniche uniche ed esclusive per esaltare il proprio DNA ed offrire al cliente un esperienza di guida unica tipica del marchio, in cui la meticolosa cura dei dettagli sposa la ricerca continua della più elevata qualità.

Tonale offre una vera esperienza di guida elettrificata: esordisce in esclusiva l’inedito sistema Hybrid con turbo a geometria variabile specifico Alfa Romeo, capace di trasmettere moto alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento.

La versione Plug-in Hybrid Q4 a trazione integrale da 275 CV rappresenta il best in class della categoria con un autonomia in elettrico, prevista fino a 80 km* nel ciclo cittadino e rappresenta la versione più potente ed efficiente della gamma.

Il Cliente è al centro dell’universo Alfa Romeo. Qualità del prodotto e dei servizi approda ai massimi livelli per una customer experience completamente ridefinita.

