TORINO (ITALPRESS) – Si è svolto lo scorso week end il primo appuntamento ufficiale negli showroom italiani dedicato ad Alfa Romeo Tonale. Un evento estremamente atteso, come dimostra una straordinaria affluenza di pubblico: oltre 11.000 visitatori, mossi dalla passione che solo il marchio del Biscione è in grado di trasmettere, più di 3.700 test drive effettuati. Negli showroom del marchio, il primo porte aperte del C-SUV elettrificato che segna la Metamorfosi di Alfa Romeo è stato una vera e propria celebrazione del brand Alfa Romeo. Tutte le concessionarie hanno vissuto con grande entusiasmo questo momento storico insieme a migliaia di clienti e appassionati, che insieme ai venditori hanno consolidato il senso di appartenenza alla “Alfa Romeo Tribe”. Un legame viscerale, quello tra il brand Alfa Romeo e i suoi appassionati, che non ha eguali nel panorama automobilistico mondiale. Non a caso, dal lancio commerciale, sono già stati venduti 2.500 esemplari della prima Alfa Romeo elettrificata.

Le prove su strada sono state effettuate a ritmo serrato, senza soste, e l’eccezionale dinamica di guida di Alfa Romeo Tonale ha ripagato le attese. I clienti hanno potuto apprezzare le qualità e il piacere di guida tipicamente Alfa Romeo delle nuove motorizzazioni ibride direttamente su strada. Su Tonale “Edizione Speciale” debutta il motore 48v Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 160 CV, esclusiva di Alfa Romeo. Il propulsore 1.5 benzina con turbo a geometria variabile è abbinato alla trasmissione automatica a doppia frizione sette rapporti Alfa Romeo TCT con motore elettrico “P2” 48 volt da 15 kW e 55 Nm (135 Nm grazie al rapporto di trasmissione 2,5:1) ed è in grado di fornire motricità alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento. Grazie a questa soluzione tecnica Tonale offre un’autentica esperienza elettrificata. Anche le prestazioni sono di rilievo: nello lo 0 – 100 km/h il cronometro si ferma dopo 8,8 secondi e la velocità massima è di 210 km/h. Disponibile anche la versione Hybrid da 130 CV con trasmissione Alfa Romeo TCT a sette marce e motore elettrico “P2” 48 volt, in questo caso l’accelerazione 0 – 100 km/h è raggiunta in 9,9 secondi con una velocità massima di 195 km/h.

Tonale “Edizione Speciale” offre un equipaggiamento estremamente ricco in grado di esprimere tutta la sportività e la tecnologia Alfa Romeo: Cerchi in lega da 20″, Pinze freno rosse by Brembo, Fari Full Led adattivi Matrix, Cristalli posteriori oscurati, Palette cambio in alluminio solidali al piantone dello sterzo, Keyless entry Radio Navi touch da 10,25” con controllo vocale, Car Play / Android auto e ricarica Wireless dello smartphone, Volante sportivo in pelle, Adaptive Cruise Control, Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera posteriore, Traffic sign recognition.

