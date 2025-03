Alfa Romeo Junior Ibrida Q4, nata per le strade difficili

ROMA (ITALPRESS) - Con l'arrivo della Junior Ibrida Q4 si completa la gamma del piccolo crossover di Alfa Romeo. Commercializzato in 38 Paesi, a pochi mesi dal lancio ha registrato più di 27.000 ordini a livello globale, di cui un 19% è rappresentato dalla configurazione full electric. Numeri destinati a crescere con l’introduzione della nuova Ibrida Q4, variante a trazione integrale con gestione automatizzata dell’asse posteriore che consente un comportamento adeguato in qualunque scenario e fondo stradale, grazie al Power Looping Technology, che assicura la trazione integrale anche in assenza di carica della batteria. Il sistema ibrido da 48 Volt combina un motore turbo 1.200 e due propulsori elettrici per una potenza combinata di 145 cavalli. Inoltre, Junior Ibrida Q4 è equipaggiata, per la prima volta su questa piattaforma, con sospensioni posteriori MultiLink, per un comfort e un piacere di guida superiori. Per quanto concerne l’estetica, sulla Junior Ibrida Q4 spiccano la nuova reinterpretazione dello scudetto “Leggenda”, i fari Full LED e i cerchi in lega da 18”. L’abitacolo è impreziosito da contenuti esclusivi come il volante in pelle, i sedili Spiga riscaldati in vinile e tessuto, con la regolazione elettrica del sedile guidatore con massaggio e manuale per il sedile del passeggero. Il sistema infotainment da 10,25 pollici con navigazione, impianto audio con 6 altoparlanti e pedaliera e soglie porta in alluminio. Inoltre, la cura nei dettagli è assicurata dall’illuminazione interna a 8 colori che caratterizza le bocchette aria, il tunnel centrale e l’iconico Cannocchiale. Di serie anche la guida autonoma di livello 2, la telecamera posteriore a 180°, il portellone elettrico hands free e il sistema keyless con tecnologia proximity access. /gtr