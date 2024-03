TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio conquista il titolo di “Sedan of the Year” assegnato da Top Gear Hong Kong, una delle testate giornalistiche internazionali di settore più rilevanti e punto di riferimento nel panorama automotive.

Simbolo dell’anima sportiva Alfa Romeo, Giulia Quadrifoglio si è imposta fin dal suo esordio come riferimento per piacere di guida e performance nel segmento delle berline sportive.

Il prestigioso magazine ha premiato non solo il comfort e la raffinatezza tecnica della vettura, ma soprattutto l’esperienza di guida memorabile ed emozionante che regala Giulia Quadrifoglio, distinguendola dai suoi competitor.

Top Gear Hong Kong ha infatti esaltato il carattere accattivante e sensuale della berlina, che, come una seduttrice, inebria le menti dei propri corteggiatori, sorprendendo inoltre per la sua potenza e il divertimento al volante. Equipaggiata con un motore V6 da 2,9 litri, Giulia Quadrifoglio offre una dinamica di guida best in class e un sound inebriante, soprattutto in modalità Race. L’handling ai vertici, l’agilità sorprendente e il perfetto bilanciamento consentono di esplorare i suoi limiti con fiducia, mentre le scelte di design l’hanno resa una vettura dal fascino elegante e sfuggente.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Alfa Romeo –

