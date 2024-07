GOODWOOD (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Quest’anno il Goodwood Festival of Speed vedrà Alfa Romeo protagonista grazie al debutto dell’Alfa Romeo 33 Stradale in un evento internazionale aperto al pubblico, fuori dai confini italiani. Inoltre, a pochi giorni dal debutto dinamico che ha coinvolto la stampa internazionale, Alfa Romeo Junior sarà presente, in una sezione dedicata esclusivamente alle vetture elettrificate: “Electric Avenue”.

Nato nel 1993 e inizialmente dedicato alle vetture d’epoca, il Festival di Goodwood è un appuntamento immancabile ed è diventato negli anni un punto di riferimento a livello mondiale per gli appassionati della cultura automobilistica. Aperto dal 2000 alla partecipazione dei modelli attuali, include esibizioni, road show e prove speciali cui prendono parte diverse tipologie di vetture, da quelle storiche ai bolidi di Formula1. Per questo motivo le maggiori case automobilistiche considerano questo evento come vetrina internazionale per le ultime novità: Alfa Romeo quest’anno presenta per la prima volta fuori dall’Italia in un evento aperto al pubblico la nuova fuoriserie 33 Stradale, e la nuova compatta Junior.

L’Alfa Romeo 33 Stradale sarà esposta nella sezione “Supercar Paddock”, per tutta la durata della manifestazione. Poche settimane fa è stata protagonista di un altro celebre evento internazionale, il “Concorso d’Eleganza Villa d’Este”. Qui, dal 1929 si eleggono le più belle vetture storiche e dal 2002 anche i prototipi più affascinanti. La nuova Alfa Romeo 33 Stradale ha vinto l’ambito titolo di Design Concept Award, confermandosi un’opera d’arte in movimento. La nuova 33 Stradale rappresenta il “manifesto” del marchio, in termini di stile tecnologia ed esperienza di guida. La Fuoriserie derivata direttamente dalla Tipo 33, un nome importante dell’automobilismo mondiale e icona degli anni ’60, considerata ancora oggi una delle auto più belle di tutti i tempi. Realizzata in soli 33 esemplari esclusivi, la nuova coupè a “due posti secchi” coniuga heritage e futuro ed è prodotta mediante un processo artigianale esclusivo, esattamente come avveniva nelle botteghe rinascimentali o nelle officine dei famosi carrozzieri italiani negli anni Sessanta.

Al Festival of Speed sarà presente anche la nuova compatta sportiva Junior, la prima vettura dotata di un propulsore completamente elettrico che sarà a disposizione del pubblico nell’area dedicata “Electric Avenue”. Junior è sportiva nell’animo, compatta nelle dimensioni e italiana a prima vista. Disponibile Elettrica in due livelli di potenza, 156 CV o il più performante 280 CV. Entrambe le versioni rappresentano l’emblema del DNA sportivo Alfa Romeo che con una vettura per tutti i giorni ha voluto affermarsi, come da tradizione, con una dinamica di guida best in class e portare il tipico piacere di guida Alfa Romeo nel segmento delle compatte, grazie a soluzioni tecniche specifiche frutto di un processo di sviluppo coordinato dalla stessa squadra di ingegneri italiani che hanno dato vita a progetti straordinari del recente passato. (Giulia GTA, 4C, Giulia e Stelvio Quadrifolgio, 4C). Oltre ad apparire al Festival of Speed, l’Alfa Romeo Junior sarà in tournèe nel Regno unito durante tutto il periodo estivo offrendo al pubblico l’opportunità di provarla su strada. Il roadshow includerà sedi a Bristol, Birmingham, Leicester e The O2, Londra.

