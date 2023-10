TORINO (ITALPRESS) – La 40esima edizione di “Auto e Moto d’Epoca” rappresenta uno degli eventi più importanti in Europa per gli appassionati di automobili e moto d’epoca. Per Alfa Romeo diventa l’occasione per far debuttare in un salone internazionale dell’auto l’Alfa Romeo 33 stradale, madrina “ad honorem” del programma heritage “Alfa Romeo Classiche”, una gamma di servizi che ha il preciso obiettivo di tutelare e promuovere la storia dell’iconico Marchio italiano. Derivata direttamente dalla Tipo 33, protagonista del motorsport mondiale, La 33 stradale del 1967 viene da molti reputata tra le auto più belle di sempre. La nuova 33 stradale reinterpreta in modo scrupoloso e rispettoso gli stilemi della sua progenitrice ed assume il ruolo di manifesto Alfa Romeo anticipando alcuni dettagli del futuro del marchio. Realizzata in soli 33 esemplari, tutti già venduti, viene prodotta artigianalmente in collaborazione con la carrozzeria Touring Superleggera con standard di qualità sartoriali, che garantiscono una maniacale cura del dettaglio.

Ciascuna delle 33 vetture è concepita per essere un’opera d’arte unica e irripetibile grazie ad un livello di personalizzazione senza precedenti. Per garantire l’unicità di ogni esemplare è nata la “Bottega”, un team di professionisti Alfa Romeo che hanno coinvolto i clienti fin dall’inizio del progetto per creare insieme la propria vettura, unica in ogni dettaglio, fino alla possibilità di “firmare” il numero di telaio. Per sancirne ufficialmente l’unicità, ogni 33 Stradale beneficerà della Certificazione di Autenticità, ulteriore evidenza della assoluta originalità ed esclusività garantita dalla Casa Madre. Un servizio di cui possono beneficare tutti i possessori di Alfa Romeo storiche, per esaltare il pregio della propria vettura.

il programma Heritage “Alfa Romeo Classiche”, è caratterizzato da una gamma di servizi con il chiaro obiettivo di tutelare e promuovere la storia dell’iconico marchio italiano. Il top management del marchio è coinvolto in prima persona in tutte le attività che compongono l’intera gamma dei servizi dedicati.

Infatti, il comitato di certificazione è presieduto dal CEO Alfa Romeo e dal Responsabile del dipartimento Heritage, supportati dal Museo Alfa Romeo, sede dei registri di produzione e di tutta la documentazione tecnica utilizzata dal comitato per analizzare le informazioni sulle vetture esaminate. Il programma Heritage Alfa Romeo Classiche si compone del Certificato di Origine – che viene offerto per le vetture Alfa Romeo a partire dal 2016 – insieme al Certificato di Autenticità e al Servizio di Restauro.

Alfa Romeo offre l’opportunità di scoprire la storia di ogni vettura attraverso il numero del telaio. Il servizio prevede un’accurata verifica documentale presso i registri di produzione del Marchio e il rilascio di un certificato che attesta l’anno di produzione e la configurazione originale dell’auto: specifiche del modello, matricola del motore, dettagli esterni ed interni originali.

Dopo aver analizzato nel dettaglio la vettura storica presa in esame ed averne verificato i dati di produzione e le specifiche tecniche presso gli archivi aziendali, Alfa Romeo, con il supporto del dipartimento Heritage, certifica l’autenticità dell’auto d’epoca. Per ottenere questa certificazione, ogni vettura viene sottoposta ad un rigoroso processo di ispezione e valutazione che viene effettuato dal team specializzato, constatando l’autenticità dell’auto e dei suoi componenti e il funzionamento delle principali parti meccaniche. L’esame della vettura viene svolto alle Officine Classiche di Mirafiori oppure a domicilio del cliente, se questi lo preferisce, o ancora presso i centri Stellantis &You di Roma e Palermo. Alfa Romeo è a disposizione dei clienti privati, con servizi che vanno dalla semplice manutenzione al restauro completo: dalla diagnosi agli interventi di ripristino, passando per la riparazione dei singoli componenti meccanici ed estetici, fino al collaudo finale.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).