ROMA (ITALPRESS) – Esce domani in radio e su tutte le piattaforme digitali “Brittish”, il nuovo singolo di Alex Britti, prodotto da Salmo&Dj Gengis.

«A me la musica piace fatta bene e Salmo – racconta Britti – nel mondo del rap è uno dei numeri uno e reciprocamente ci stimiamo molto. Da sempre amo confrontarmi con i vari generi musicali.

Il tutto nasce una sera in Sardegna. Ci siamo incontrati e chiaramente abbiamo concluso la serata con una jam. Abbiamo iniziato a giocare con le parole ed è nato il titolo del singolo che prelude un nuovo album”.

