TORINO (ITALPRESS) – Dentro un albergo in disuso era stata ricavata una vera e propria piantagione con 1300 piante di cannabis, per un sistema di produzione a livello industriale. Per questa ragione, la Polizia della Squadra Mobile di Alessandria, in collaborazione con gli agenti della Squadra Mobile di Milano, ha arrestato 4 persone, tre albanesi e un ucraino, sorprese all’interno della struttura. L’impianto era alimentato mediante un allaccio abusivo alla rete elettrica. I poliziotti, una volta dentro lo stabile, si sono trovati di fronte a una grande serra dedicata alla coltivazione, produzione e lavorazione intensiva di cannabis, comprensiva di un sofisticato impianto dotato di ventilatori, lampade, essiccatori e trasformatori. I quasi 1300 vasi contenenti piante di marijuana sono stati sequestrati: al loro interno le piantine si presentavano in diversi stati di crescita e maturazione, proprio allo scopo di garantire una produzione continua degli stupefacenti.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Polizia di Stato