Alessandria, scoperta discarica di rifiuti speciali nel tortonese

ALESSANDRIA (ITALPRESS) - I finanzieri della Compagnia di Tortona hanno scoperto due distinte aree di complessivi 6.000 mq, di cui una adiacente al torrente Scrivia e l’altra a Carbonara Scrivia, all’interno delle quali sono stati rinvenuti cumuli di rifiuti speciali e pericolosi (materiale edile, pneumatici, carcasse di autovetture, parti di arredi ed amianto). L’avanzato stato di degrado in cui sono stati trovati i rifiuti nonché la presenza di amianto, rappresentano un concreto pericolo per la salute pubblica. Le due aree sono state sottoposta a sequestro e 5 persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, per il reato di abbandono di rifiuti speciali e pericolosi. pc/