Alemanno e Rizzo “Sulla guerra in Ucraina l’Ue deve cambiare rotta”

ROMA (ITALPRESS) - Provengono da due mondi politici agli antipodi, ma hanno deciso di lavorare insieme in vista alle Europee per presentare agli elettori un’alternativa comune a ciò che oggi rappresentano destra e sinistra: Gianni Alemanno, segretario nazionale di Indipendenza!, e Marco Rizzo, coordinatore nazionale di Democrazia sovrana popolare, hanno illustrato il loro percorso e l’idea che hanno dell’Europa in un’intervista a Claudio Brachino per la rubrica "Primo piano – Elezioni europee 2024" dell’agenzia Italpress. sat/mrv